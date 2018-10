Rapallo. Rallentamenti e ritardi sulla linea ferroviaria ligure, in direzione Ventimiglia, per lo sviamento, intorno all’una, di una cisterna trasportante cloroformio, che da Rosignano era diretta ad Alessandria. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Appurato che il convoglio non aveva subito perdite, si è tenuta in sicurezza l’area ed atteso la squadra di rialzo, che intorno alle 7.30 ha rimesso il carro sui binari.

La linea in direzione Ponente è sotto verifica da parte degli operai delle FS. Al momento si viaggia su unico binario alternato con notevoli ritardi sul traffico ferroviario. Le cause dello sviamento sono in fase di accertamento. Non si registrano feriti.