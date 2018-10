“Sulle tracce della Via Iulia Augusta”, escursione didattica da Ventimiglia al Parasio di Imperia

Ventimiglia. Il Punto Informativo “Via Iulia Augusta” e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia, organizzano sabato 3 novembre, un’escursione che vedrà come meta Imperia con visita guidata al Parasio, antico quartiere di Porto Maurizio dove sono state ipotizzate tracce romane, al MACI di villa Faravelli, per visitare la mostra Clarence Bicknell e lo stupore della Riviera, che si conclude il giorno successivo, e infine al Museo Navale di Imperia, con la sala Lamboglia dedicata alle scoperte subacquee.

Per partecipare all’escursione è necessaria la prenotazione entro venerdì mattina 2 novembre presso il Museo, qualora non si riuscisse a raggiungere un numero minimo di partecipanti l’escursione non si svolgerà.

Programma:

– Alle 13: Ritrovo dei partecipanti alla Stazione Ferroviaria di Ventimiglia e partenza con il treno regionale 24559 delle 13.25;

– Alle 14.01: arrivo a Imperia;

– Alle 14.35: bus linea 30/1 per porto Maurizio;

– Alle 14.45: visita del Parasio con partenza dal Duomo;

– Alle 16: visita alla sala Lamboglia del Museo Navale di Imperia dedicata al relitto a dolia del golfo dianese;

– Alle 17.15: visita del MACI;

– Alle 18.57: partenza con bus dalla fermata del Comune di Imperia per la Stazione Ferroviaria;

– Alle 19.26: partenza da Imperia con treno regionale 11354;

– arrivo a Ventimiglia per le 20.03.

Per maggiori informazioni contattare il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in via Verdi 41 18039 Ventimiglia, chiamare lo 0184/351181 o scrivere a museoventimiglia@gmail. com/www.marventimiglia.it