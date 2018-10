Stati Generali del Turismo a Sanremo, i ringraziamenti del candidato sindaco Tommasini

Sanremo. Venerdì 19 e sabato 20 ottobre nella Città dei Fiori si sono svolti gli Stati Generali del Turismo, una due giorni organizzata da Fratelli d’Italia su iniziativa dell’assessore regionale Gianni Berrino, che ha riunito a Sanremo un nutrito gruppo di esponenti del partito di centro destra insieme a rappresentanti di associazioni di categoria.

Il candidato sindaco Sergio Tommasini porge i suoi ringraziamenti:

“A distanza di 24 ore dalla chiusura dell’interessante due giorni degli “Stati Generali del Turismo” di Fratelli d’Italia, mi pare opportuno fare delle considerazioni. Ringrazio – afferma il candidato sindaco del Gruppo dei 100 e del centro destra Sergio Tommasini – Gianni Berrino e tutti gli amici di Fratelli d’Italia per aver organizzato questo importante focus sul turismo, una materia importantissima per la nostra città e le sue attività.

Oltre a proposte concrete e amore per la propria terra, ho sentito un grande calore da parte degli amici di FdI, pronti ad iniziare insieme a me ed agli amici di Forza Italia e Lega, una campagna elettorale all’insegna del cambiamento e dei progetti per la ripartenza della nostra amata Sanremo. Inoltre – prosegue Tommasini – il mio grazie va al presidente della regione Liguria Giovanni Toti, che dal palco del teatro del Casinò di Sanremo mi ha dato la giusta carica per affrontare questi mesi di campagna elettorale ma soprattutto una dichiarazione di fiducia nei miei confronti che ci permetterà di lavorare sodo e bene per la nostra Sanremo”.