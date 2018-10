Spostato a Imperia l’incontro con Ilaria la sorella di Stefano Cucchi

Imperia. A seguito del grande numero di adesioni l’incontro con Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo che avrebbe dovuto svolgersi a Cervo, avrà invece luogo a Imperia presso il C.S.A. La Talpa e L’Orologio.

La presenza di Ilaria Cucchi sarà l’occasione per una proiezione speciale del film “Sulla mia pelle”, il film (produzione Netflix) di Alessio Cremonini che racconta l’ultima terribile settimana di vita di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi.

Sarà presente alla proiezione anche Fabio Anselmo, avvocato dei Cucchi e di altre famiglie vittime di abusi in divisa, che per l’occasione presenterà “Federico”, il libro che racconta un altro terribile caso giudiziario, quello di Federico Aldrovandi appunto, ucciso in un violentissimo “controllo di Polizia” all’alba del 25 settembre del 2005. Caso che ha cambiato per sempre la vita e l’approccio alla professione di Anselmo.

Alla visione del film e alla presentazione del libro seguirà un dibattito: l’ingresso è ovviamente libero.