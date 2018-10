“Spese pazze” in Regione, chiesta la condanna a 2 anni e 6 mesi per l’ex vice sindaco di Imperia Alessio Saso

Genova. Ci sono anche gli ex consiglieri regionali Alessio Saso e Massimo Donzella tra gli imputati al processo per le “spese pazze” in Regione.

Per il primo, ex vice sindaco di Imperia, il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha chiesto una condanna a due anni e sei mesi. Per Donzella è stata invece chiesta al’assoluzione. Facendole passare per spese istituzionali, secondo l’impianto accusatorio, i consiglieri si sarebbero fatti rimborsare viaggi, cene, giri al luna park, alcolici, gratta e vinci, ostriche, biscotti e fiori.

In alcuni casi, sempre per l’accusa, venivano consegnati scontrini dimenticati da ignari avventori. Nello stesso processo è stata chiesta anche la condanna a tre anni e quattro mesi per il vice ministro alle Infrastrutture e Trasposti Edoardo Rixi.