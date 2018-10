Sospensione del servizio ferroviario tra Ventimiglia e Limone: arrivano gli autobus sostitutivi

Ventimiglia. Brutte notizie per chi si reca a Limone Piemonte usando la linea ferroviaria della Valle Roya Cuneo-Ventimiglia. Dalle 21 di giovedì 25 alle 4 di mercoledì 31 ottobre, il servizio ferroviario verrà sospeso a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale alla stazione.

Per non lasciare i passeggeri senza alcun collegamento alla Liguria, Trenitalia metterà a disposizione dei passeggeri un servizio navetta autobus in sostituzione al treno tra Limone e la città ligure di confine.

Per chi si reca a Ventimiglia, saranno due i bus che partiranno dalla stazione di Limone, rispettivamente alle 8.33 e 15.21 e denominati To145 e To147.

Il To145 effettuerà servizio al mattino , toccando Vievola (8.55), Tenda (9.04), Briga (9.14), San Dalmazzo di Tenda (9.20), Fontan (9.29), Breil-sur-Roya (9.42), Olivetta (9.57), Airole (10.05), Bevera (10.17) con successivo arrivo a Ventimiglia alle 10.27.

Per chi invece prende il treno dalla Riviera ligure di Ponente per recarsi in Piemonte, saranno messi in servizio gli autobus To148 delle 10.30 e il To150 delle 18.36.

Il To148 effettuerà servizio al mattino , toccando Bevera (10.40), Airole (10.52), Olivetta (11.00), Breil-Sur-Roya (11.15), Fontan (11.28), San Dalmazzo di Tenda (11.37), Briga (11.43), Tenda(11.53), Vievola (12.02) con successivo arrivo a Limone alle 12.24.

Da Limone, la partenza del bus si effettuerà nel piazzale della stazione ferroviaria, mentre a Ventimiglia su via Cavour alla palina bus n. 37 (ang. Calzedonia/Banca Sella).

Punti di fermata dei bus sostitutivi:

Limone – piazza Risorgimento 11

Vievola – bivio Fs/Sncf alla palina “Arrêt scolaire”

Tenda – stazione ferroviaria

Briga – bivio per La Brigue RD6204/D43

San Dalmazzo di Tenda – stazione ferroviaria

Fontan – alla pensilina “Fontan” sulla RD6204

Breil-sur-Roya – stazione ferroviaria

Olivetta – stazione ferroviaria

Airole – bivio SS20 con via Nazionale

Bevera – via San Rocco, dietro alla “Metro” su carico e scarico merci

Ventimiglia – pensilina Riviera Trasporti via Cavour.

Per chi si reca a Nizza, sono garantiti i treni effettuati da Sncf in partenza dalle stazioni di Vievola e Tenda. Nessun treno verrà impiegato tra le stazioni di Ventimiglia e Mentone.