Sondaggi su comunali a Sanremo, Berrino: “Domande fuorvianti e differenti dalla realtà”

Sanremo. “Leggo con stupore le domande, assai fuorvianti e differenti dalla realtà, del sondaggio dell’Istituto Demetra, con committente ignoto, sulle prossime elezioni amministrative di Sanremo. Ad esempio – scrive Gianni Berrino di Fratelli d’Italia – alla domanda “In occasione delle elezioni del sindaco del 2014, lei era andato a votare?” fra tutti i candidati menzionati manca il nome di Gianni Berrino candidato sindaco del centro destra, lo sfidante principale di Alberto Biancheri che ha sconfitto al ballottaggio.

Ma le sorprese non finiscono qui: riguardo le domande “Alle prossime elezioni comunali di Sanremo lei chi sceglierà fra?” e “E al ballottaggio chi sceglierebbe?”, scopriamo che l’attuale sindaco in carica non è di centro sinistra e non è sostenuto dal Pd. Allora l’alleanza si è rotta o Biancheri ha paura di manifestare la sua vicinanza al centro sinistra? Una paura che nel 2014 non ebbe, visto che a Sanremo arrivò tutto lo stato maggiore del Partito Democratico, da Pinotti a Boschi, passando per la Paita a sostenere proprio Alberto Biancheri, quest’ultimo benedetto dall’ex governatore Claudio Burlando”.

“E sempre Biancheri – conclude Berrino – che si dichiara civico, era assessore nella giunta Borea, amministrazione sostenuta dai Ds poi diventati Partito Democratico. Allora la domanda sorge spontanea: come mai oggi non conviene parlare che sono civici di centro sinistra?”.