Imperia. Tocca il capoluogo il viaggio di Andrea Corridoni, in arte “Slurp il Pirata”, che stasera ha fatto tappa presso lo stabilimento “Sogni d’Estate” di Oneglia.

È dai primi dell’agosto 2017 che Corridoni a bordo di una canoa dopo essere partito da Tarquinia Lido si diverte a “scorribandare” di spiaggia in spiaggia.

L’approdo finale dovrebbe essere la Spagna. “Slurp” intrattiene i presenti con i quelli che definisce “spettacoli di pirateria”servendosi degli oggetti che trasporta sulla sua canoa gialla, assieme a viveri, bevande e vestiti.

Andrea Corridoni in arte “Osso” è nato il 31 dicembre 1985 a Tarquinia, in provincia a Viterbo. Si appassiona alle arti di strada in Spagna, precisamente nell’estate del 2011 , anno in cui viveva a Malaga. Cercando di pagarsi l’affitto con diversi lavori prova per la prima volta a scendere in strada mettendosi i trampoli e facendo palloncini modellabili. Tra il 2011 e il 2012 frequenta la Scuola Romana di Circo dove inizia a imparare giocoleria, equilibrismo, movimento, discipline aeree, acrobatica ecc.

Nell’estate 2014 continua con spettacoli di strada nel centro e sud Italia per poi continuare l’esperienza con il Circo Girasole a Tarquinia, partecipando attivamente agli spettacoli e a progetti con associazioni impegnate a livello sociale nel territorio viterbese e romano.