Imperia. Situazione drammatica nel capoluogo, nel dianese e nella zona di San Lorenzo a seguito dell’uragano che si è scatenato nelle ore scorse.

L’assessore alla Protezione civile Simone Vassallo intercettato all’uscita di un vertice si è limitato a dire: “Abbiamo due squadre composte da una quindicina di volontari impegnati, arrivano in continuazuine segnalazioni da tutte le parti della città. Provvedimenti urgenti? Non lo so, pensiamo all’emergenza. nel primo pomeriggio il sindaco Claudio Scajola farà una dichiarazione“.

I luoghi più colpiti sono Spianata Borgo Peri, il porto di Oneglia, il porticciolo del Prino e in generale tutto il lungomare.

Anche a Diano Marina e nel Golfo dianese sono caduti alberi e alcuni dehors sono andati distrutti, a San Lorenzo al Mare scoperchiato il Palazzetto dello sport