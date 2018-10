Sicurezza sul lavoro, i prodotti e servizi di 3A

In una società che troppo spesso non dà la giusta attenzione ai lavoratori e alla loro sicurezza, c’è un’azienda ligure che ha fatto della sicurezza sul lavoro la sua missione. È 3A, l’azienda fondata nel 1995 a Savona dagli imprenditori Gerosa e Scotto Di Carlo.

Con sede a Vado Ligure in via Piave 120, 3A ha rivolto il suo business principalmente ai settori dell’antincendio, della sicurezza e dell’antinfortunistica.

La società dispone di un ampio catalogo di prodotti che risponde a tutte le esigenze in materia di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, dagli uffici ai cantieri. Quindi estintori, idranti, cassette di primo soccorso, defibrillatori, caschetti, mascherine per gli occhi, calzature. Articoli conformi alla normativa vigente che offrono tutta la sicurezza necessaria a chi sta svolgendo la propria mansione.

Membro del network Universo gold “Gli specialisti dell’antincendio”, 3A eroga anche altri servizi, tra cui: corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro e alimentare secondo il D.lgs 81/2008 e le regole dell’HACCP (il nuovo T.u. in materia di sicurezza); e corsi per l’ottenimento del patentino professionalizzante per le attrezzature da lavoro (Muletti, Escavatori, Gru, PLE). Si occupa poi del campionamento delle acque, di consulenze per la verifica dell’impianto di messa a terra e di fornire alle aziende un Medico del lavoro per eseguire le visite mediche, anche a domicilio dal cliente.

Composta esclusivamente da professionisti e tecnici manutentori certificati Cepas Bureau Veritas, 3A ha fatto della sicurezza dei lavoratori la sua priorità, diventando il punto di riferimento per il settore safety in tutto il Ponente Ligure, da Genova fino a Ventimiglia.