Sicurezza, Futura Sanremo: “Perché il sindaco si accorge solo ora che le telecamere sono obsolete?”

Sanremo. “Mi sono fatto un punto d’onore di non fare polemiche in questa campagna elettorale.

E di non abbandonarmi a schermaglie inutili e sterili. Non voglio attaccare nessuno ma questa volta Biancheri (sindaco di Sanremo) ha rilasciato dichiarazioni assordanti” - commenta Futura Sanremo.

“Dopo i fatti di violenza sulla ciclabile il Sindaco (per il giorno di San Romolo) dichiara che le telecamere poste sulla ciclabile – “di vecchia generazione e malfunzionanti” non sono di competenza del Comune di Sanremo e che quest’ultimo era già intervenuto due anni fa per collegarle alla fibra ottica con un finanziamento.

Il tacon è peggior del busosi dice in Veneto, la pezza è peggio del buco. Perché Lei si accorge soltanto ora – a violenze avvenute – che queste telecamere sono obsolete e non servono ? Perché non ha provveduto prima a farlo presente a chi di dovere (Area 24 ? ). Perché – invece di tessere elogi sperticati a chi non ne ha bisogno come le Forze dell’Ordine di Sanremo che lavorano sotto organico da anni – non ci dice come mai il finanziamento erogato dal Comune due anni fa – a quanto pare – non è servito a nulla ?

Perché Lei non si prende qualche responsabilità invece di indicare sempre colui o colei che si indicava da piccoli quando la maestra ci beccava in flagrante ? Non si sprechi a rispondermi. Lo ha già fatto con questa dichiarazione apparsa sui giornali ieri mattina ragion per cui non sprecherò altro tempo con Lei e spero che i sanremesi capiscano una volta per tutte quale sia l’angolatura giusta della telecamera. Svegliatevi” – dichiara Futura Sanremo.