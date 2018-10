Settimio Benedusi, visite guidate e “pedalate” per il secondo fine settimana di festeggiamenti a Imperia

Imperia. Dopo il grande avvio con la lectio magistralis di Paolo Mieli e le visite guidate di domenica scorsa, “Aspettando il Centenario” si avvia al secondo fine settimana di festeggiamenti. Quest’oggi è stata inaugurata la mostra fotografica, a cura dell’Archivio Fotografico Ragazzi, dal titolo “Navi e Porti”. Sarà possibile visitarla all’interno del Museo Navale tutti i martedì dalle 9.30 alle 11.30 e tutti i giovedì e i sabati dalle 15.30 alle 19.30, fino al 26 novembre.

Da dove tutto è iniziato – Per festeggiare l’anniversario di Imperia, la città riabbraccia uno dei suoi figli più illustri, il fotografo Settimio Benedusi, che sarà protagonista di un doppio appuntamento. Domani, venerdì 26 ottobre, alle 18, terrà un incontro presso la Biblioteca Comunale, dove ripercorrerà le tappe del suo percorso e racconterà che cosa la fotografia è diventata nella contemporaneità. Il giorno seguente, sabato 27, Benedusi sarà invece in Piazza San Giovanni (o al Mercato Coperto in caso di pioggia) con il suo progetto del “faccismo”, realizzando a chi lo desidera ritratti a pagamento subito stampati.

Visite guidate – Sempre nella giornata di sabato 27 ottobre sarà possibile effettuare due visite guidate. La prima al mattino, dalle 10 alle 12, al Parasio, dove la Confraternita di San Pietro Apostolo condurrà i visitatori alla scoperta dell’omonimo Oratorio. Il pomeriggio, alle 16, si terrà “Oneglia e la Grande Guerra”, un giro per le vie di Oneglia raccontando le vicende della Grande Guerra. Il ritrovo è in Piazza Dante, lato Piccardo. L’evento è a cura del Circolo Parasio e, in caso di pioggia, si terrà presso la sede del Comitato San Giovanni.

Pedalando verso il centenario – Organizzato dal Comune di Imperia in collaborazione con FCI e US Caramagna, domenica 28 ottobre si svolgerà il primo appuntamento sportivo presente nel calendario delle celebrazioni. “Pedalando verso il Centenario” prenderà il via alle 10.30 presso Calata Anselmi ed è aperto a tutta la cittadinanza. Dopo aver lasciato la banchina, le biciclette attraverseranno Lungomare Marinai d’Italia fino ad arrivare al Parco Urbano. Lì avverrà la consegna di un attestato di partecipazione a tutti i bambini partecipanti.

Concerto al Parasio – Il secondo fine settimana di festeggiamenti si chiude domenica 28 alle 16, presso la Chiesa Suore Clarisse al Parasio, con un concerto di musica sacra dell’Insieme Cameristico di Torino. L’evento è a cura del Circolo Amici della Lirica.

“Aspettando il Centenario”, iniziativa ideata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola per celebrare l’anniversario della nascita di Imperia, prevede un ricco programma di eventi che va dal 21 ottobre (data del Regio Decreto di unificazione) al 26 novembre (ricorrenza del Santo Patrono).