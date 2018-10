Imperia, sul dissesto botta e risposta Landolfi Abbo. Oggi la nomina del superconsulente

Imperia. Una querelle destinata a proseguire quella tra l’attuale maggioranza e parte dell’opposizione sullo stato delle casse comunali dopo l’ultima impietosa relazione della Corte dei conti.

Nel mirino dei giudici contabili ci sono, in particolare, gli ultimi bilanci redatti dall’amministrazione dell’ex sindaco Carlo Capacci, di cui faceva parte proprio con la delega alle Finanze Guido Abbo, ora capogruppo dell’opposizione.

Sul punto e segnatamente sulla questione idrica fonte principale del “rosso” in aula hanno duettato Andrea Landolfi (Obiettivo Imperia) per la maggioranza e proprio Abbo per l’attuale minoranza. Li abbiamo ascoltati.