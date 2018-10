Serie D, le designazioni della 7° giornata: arbitro pugliese per Stresa-Sanremese

Domenica le squadre del Girone A scenderanno in campo per la settima giornata del campionato di Serie D. Ecco le designazioni arbitrali per ogni partita:

Borgaro – Milano City: Milone di Taurianova

Chieri – Arconatese: Leotta di Acireale

Casale – Ligorna: Bergamin di Castelfranco Veneto

Fezzanese – Bra: Agostoni di Milano

Folgore Caratese – Borgosesia: Rinaldi di Bassano del Grappa

Lavagnese – Inveruno: Di Nsse di Nocera Inferiore

Pro Dronero – Sestri Levante: Bertuzzi di Piacenza

Savona – Lecco: Di Marco di Ciampino

Stresa – Sanremese: Vergaro di Bari