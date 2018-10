Se Vincenzo Boccia sta con Salvini, Sergio Tommasini si schiera dalla parte del presidente di Confindustria

Sanremo. Se Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, ha dichiarato apertamente che sta con Salvini e che dalla Lega il mondo della grande impresa si “aspetta molto”, sollevando un polverone e l’ira di Carlo Calenda del Partito Democratico, ha rivendicare la propria vicinanza e amicizia con il patron della omonima tipografia Arti Grafiche fondata nel 1961 è il candidato sindaco di centrodestra e Gruppo dei 100 Sergio Tommasini.

“Ho un ottimo rapporto e profonda stima per il presidente Boccia, del quale, ci tengo a ribadire, condivido le dichiarazioni rilasciate ai media nazionali, commenta Tommasini.

Abbiamo avuto sempre un buon feeling, come con il direttore di AssAfrica Pier Luigi D’Agata, con i quali siamo in stretto contatto per i progetti della Sunchem nel continente”.