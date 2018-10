Scrive alla ex: “Non istigare un assassino come pensi di me”. 54enne di Vallecrosia condannato per stalking

Imperia. “Non istigare un assassino come pensi di me”, scritto su un biglietto infilato sotto la porta di casa. E poi telefonate, pedinamenti, appostamenti e tutto il tragico e deleterio repertorio di chi non accetta un amore finito.

Ha patteggiato, oggi in Tribunale, un anno e quattro mesi per stalking nei confronti della sua ex convivente, un decoratore 54enne di Vallecrosia, di fronte al Gup Anna Bonsignorio e il Pm Maria Grazia Pradella. Prima era ai domiciliari, ora e libero con il divieto di avvicinamento alla donna. . L’uomo era difeso dall’avvocato Luca Ritzu.

I fatti che hanno portato all’arresto e poi al processo, si sono svolti a Camporosso e zone limitrofe tra il settembre del 2017 e il febbraio di quest’anno. Oltre a quanto già descritto, l’uomo era arrivato anche a scagliare una pietra contro il tetto dell’auto sulla quale si trovava la ex.

La donna, a causa di queste molestie, era diventata ansiosa, stressata e più di una volta si era recata a dormire insieme ai figli a casa di amici pur di non subire le angherie del 54enne, morbosamente speranzoso di poter riallacciare la relazione.