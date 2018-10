Scomparsa di Tonino Di Marco, il cordoglio del sindaco Scajola

Imperia. “L’ho avuto per diversi anni come assessore e anche come vice sindaco. Era un uomo concreto, schietto e sincero con una grande passione per la politica. Era un attento osservatore del dibattito politico nazionale e amava molto confrontarsi sui temi. Ho già espresso il cordoglio alla famiglia, a nome mio e della Città di Imperia“.

Con queste parole il sindaco Claudio Scajola ricorda Antonio Di Marco, suo vice agli inizi degli anni Novanta alla guida del del Comune capoluogo