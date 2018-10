Scomparsa di Ezio Lavezzi, il cordoglio del Partito Democratico di Imperia

Sanremo. Il Partito Democratico della provincia di Imperia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ezio Lavezzi, presidente provinciale di Anpi.

“Il presidente Lavezzi è stato un fiero antifascista ed il suo impegno quotidiano ha permesso di tenere alti i valori della lotta partigiana e della democrazia.

Accanto all’impegno in Anpi restano la sua passione per la promozione della cultura locale e gli importanti ruoli ricoperti nell’ambito della donazione del sangue.

Ezio Lavezzi è stato un uomo che ha lasciato un segno, positivo e profondo, in chi lo ha conosciuto e per tutti questi motivi ci mancherà profondamente. Il Partito Democratico si stringe alla famiglia di Ezio, in questo momento di profondo dolore” - commenta il Partito Democratico.