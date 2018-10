Santo Stefano al Mare, i fratelli Garibaldi partecipano ai mondiali di Coastal Rowing in Canada

Santo Stefano al Mare. Sono ben 4, sui 10 italiani iscritti, gli equipaggi liguri che parteciperanno, tra domani e sabato, ai Mondiali di Coastal Rowing. E’ la canadese Victoria, la capitale dello stato della British Columbia, ad ospitare la dodicesima edizione della rassegna iridata costiera a cui partecipano 471 atleti appartenenti a 23 nazioni.

Elpis e Rowing Club San Michele rappresentano il Canottaggio ligure. Al via i singolisti Federico Garibaldi (Elpis – nella foto) e Marco Fabbi (Rowing Club San Michele), Francesco Garibaldi e Cesare Gabbia nella specialità del doppio maschile (Elpis), Alice Rossi e Silvia Tripi nel doppio femminile (Elpis). Le finali per l’assegnazione delle medaglie sono previste sabato, a partire dalle 12 (ora locale, le 21 in Italia), e sino alle 16:40.