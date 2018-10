Sanremo2019, incontro milanese tra il sindaco Biancheri e Baglioni a tre mesi dal Festival

Sanremo. Mancano poco più di tre mesi all’inizio dell’edizione numero 69 del Festival di Sanremo che, dal 5 al 9 febbraio, accenderà con musica e turisti la Città dei Fiori. Proprio in queste ultime e importanti fasi si stanno prendendo le decisioni definitive.

Nella giornata di ieri il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha incontrato i vertici Rai e Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore della kermesse canora, per decidere gli ultimi dettagli di un’edizione che si presenta in buona parte rinnovata.

“Giornata milanese con Claudio Baglioni e dirigenti Rai. In mattinata riunione operativa per discutere dei prossimi importanti appuntamenti, questa sera ospite della tappa del suo tour #AlCentro. Novità importanti in arrivo per dicembre e febbraio“.

Queste le parole che il sindaco Biancheri ha affidato alla sua pagina Facebook, riferendosi al nuovo programma dedicato ai giovani talenti, previsto nel mese di dicembre al Teatro dell’Opera del Casinò, che li vedrà sfidarsi per aggiudicarsi un posto al Festival della canzone italiana.