Sanremo2019, due donne potrebbero affiancare Baglioni sul palco dell’Ariston

Sanremo. Come annunciato negli scorsi mesi, il Festival di Sanremo cambia volto e si rinnova.

Claudio Baglioni, cantautore e direttore artistico, per la seconda volta al timone della kermesse canora, ha deciso di apportare alcune modifiche importanti all’edizione 2019 del festival della musica italiana, che avrà inizio il prossimo 5 febbraio. Innanzitutto verrà ritagliato un apposito spazio per le nuove proposte, troppo spesso relegate ai margini della serata durante la settimana festivaliera, che in questo modo avranno un programma esclusivamente dedicato al loro talento.

Le novità non mancano anche per la categoria dei Big: quest’anno i cantanti in gara passeranno da 20 a 24 per una sfida all’ultima nota e non ci saranno eliminazioni, tutti dunque arriveranno sino alla serata finale.

Mancano poco meno di 4 mesi all’inizio della 69esima edizione e, come è ormai da tradizione, ha avuto il via il toto nomi di concorrenti, vallette, valletti o co-conduttori, come preferisce definirli Baglioni. Dopo il successo dello scorso anno con l’attore Pierfrancesco Favino e la showgirl Michelle Hunziker, chi affiancherà il direttore artistico sul temuto palco dell’Ariston?

Le prime indiscrezioni parlano della bellissima miss Italia 2008 Miriam Leone, oggi conduttrice e attrice cinematografica di successo, ma anche di Paola Cortellesi, comica, attrice e imitatrice.

Tra i cantanti della categoria Big si vocifera un ritorno di Gigi D’Alessio, questa volta in coppia con un misterioso accompagnatore. Si fanno anche i nomi di Giusy Ferreri, Riki, uno tra gli ultimi talenti usciti dal programma Amici di Maria De Filippi, e quello di Loredana Bertè, reduce dal successo estivo con il suo singolo “Non ti dico no”.

Al momento si tratta solo di voci di corridoio, niente è ancora stabilito, i giochi sono ancora aperti.