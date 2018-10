Sanremo, tanti i punti all’ordine del giorno al prossimo consiglio comunale

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune a Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, per martedì 9 ottobre, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) approvazione verbali della seduta precedente del 18.09.2018 dal n. 61 al n. 68

3) comunicazione al consiglio comunale ex art. 166, 2° comma, del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., della deliberazione della giunta comunale n. 221 del 28 settembre 2018

4) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio manutenzione immobili e progettazione, riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione della sentenza tribunale di Imperia n. 123/2017 causa u.s.d. Sanremese calcio c/Comune euro 27.285,65 (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 85/2018

5) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio edilizia resid. pubblica – pat acquisizione a titolo gratuito aree identificate al fg. 5 di Bussana mappali n. 524 e n. 684 per ampliamento cimitero

frazionale di Bussana. prop. n. 88/2018

6) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio edilizia privata progetto di demolizione edifici incongrui e ricostruzione in sito di immobile commerciale e autorimessa, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della l.r. 49/09 e ss.mm.ii., in c.so Marconi civ. da 53 a 61 deroga vincolo cimiteriale proponente: la Brezza srl p.e. 27/2017 (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 95/2018

7) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio urbanistica progetto del piano urbanistico comunale (p.u.c.) adeguamento ai sensi della l.r. 36/97 – art. 38 comma 8 (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 97/2018.