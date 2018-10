Sanremo, taglio del nastro per la Galleria Cazeau

Sanremo. Un evento culturale, elegante e raffinato ha animato il sabato sera del salotto dell’arte moderna sanremese, la Galleria Cazeau in corso Matteotti, che ha accolto i suoi ospiti, tra cui il sindaco Alberto Biancheri, per l’inaugurazione ufficiale.

Davanti ai quadri di Pablo Picasso, Afro Basaldella e Hans Hartung, ai disegni di Modigliani e alle sculture di Alberto Giacometti, César e Joseph Csaky, si sono ritrovati molti artisti, collezionisti, storici dell’arte e galleristi provenienti sia dalla vicina Francia che da altri paesi europei.

Sanremo si è riscoperta cosmopolita e per una sera la via più importante del centro è ritornata all’eleganza di parecchi anni fa, incuriosendo non poco le persone che passavano.

Jean Françoise Cazeau, che ha anche una galleria a Parigi, e Raphael David Tecucianu, il direttore della galleria sanremese, hanno spiegato le opere, veri capolavori dell’arte moderna, tra ostriche e champagne, in un clima bene augurante per il futuro culturale a artistico della nostra città.