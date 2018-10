Sanremo, tabaccaio inscena una rapina per debiti di gioco: denunciato

Sanremo. “Se non mi dai i soldi ti cavo gli occhi”. Sono queste le minacce che un tabaccaio di Sanremo ha riferito agli agenti della polizia di Stato, intervenuti ieri sera presso l’esercizio commerciale dove lavora. La vittima aveva richiesto l’intervento della polizia in quanto dicendo di essere stato rapinato.

Nello specifico ha dichiarato che un uomo, di circa 35 anni, aveva fatto ingresso nell’attività e, dopo averlo fatto cadere a terra con una violenta spinta, si era impossessato di 5.000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, custoditi all’interno di un borsone di colore grigio che si trovava nel locale.

L’uomo ha anche detto che, mentre si trovava al suolo, l’aggressore lo aveva colpito al volto con un taglierino procurandogli alcune ferite, successivamente refertate al Pronto Soccorso di Sanremo dove gli agenti lo avevano accompagnato.

Immediate le ricerche della Polizia, che ha raccolto tutti gli elementi utili per individuare il rapinatore. Dalla visione della telecamere cittadine e di quelle degli esercizi commerciali della zona, però gli investigatori non hanno riscontrato la presenza di soggetti corrispondenti alla descrizione dell’autore del reato, né tantomeno veicoli in transito associabili ad un’eventuale fuga del malvivente. E’ stato inoltre appurato che, nell’orario indicato dalla vittima in cui sarebbe avvenuta la rapina, nessuno aveva fatto ingresso nell’attività.

Comunicate le risultanze delle indagini all’uomo, lo stesso spontaneamente ha ammesso di aver inscenato la rapina, dichiarando altresì di essersi procurato autonomamente le lesioni al fine di rendere maggiormente veritiera e credibile la sua versione. La motivazione risiede probabilmente nei debiti di gioco che il tabaccaio aveva accumulato.

L’uomo è stato denunciato per simulazione di reato e procurato allarme.