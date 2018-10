Sanremo. E’ di tre mezzi coinvolti ed un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in via San Francesco. Verso le 15, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Municipale, all’altezza di Tortosa Gomme, uno scooter condotto da un 40enne, in fase di sorpasso, è andato a sbattere frontalmente contro una Fiat 600 con alla guida un anziano.

L’utilitaria torinese, che marciava in salita in direzione opposta al mezzo a due ruote, stava compiendo una svolta a sinistra vietata dalla riga di mezzeria continua. Un Piaggio Porter arancione (il mezzo sorpassato dallo scooter) è stato bloccato in tempo dall’autista prima di travolgere lo scooterista che gli è rotolato davanti. Nella carambola , la moto è andata a finire a fianco del mezzo di lavoro.

di 7 Galleria fotografica Sanremo, svolta vietata provoca pauroso frontale. Tre mezzi coinvolti ed un ferito









Il ferito è stato soccorso da un equipaggio su ambulanza di Sanremo Soccorso. Non versa in gravi condizioni. Presente sul posto anche una pattuglia di carabinieri.