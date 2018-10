Sanremo. Uno scooterista è rimasto ferito nel tardo pomeriggio in un incidente occorso in corso Orazio Raimondo. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, l’uomo in sella al proprio scooter stava sorpassando una vettura quando questa, che viaggiava in direzione Imperia, ha svoltato a sinistra per imboccare una via laterale.

Lo scooterista non sarebbe grave.