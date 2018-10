Sanremo. Il 20 e il 21 ottobre torna sull’anello di Pian di Poma Freesby Yup, il torneo giovanile nato tre anni fa in memoria di Fulvia Pavone, storica seconda base del softball matuziano.

“Dopo il grande successo degli scorsi anni – spiega Flavia Ciliberto, allenatrice della Sanremese Softball – si propone la terza edizione del torneo che ha ottenuto il risultato di far diventare il ‘Freesby Yup’ l’evento di ottobre del softball italiano, complice anche il meraviglioso clima della nostra città. Molte anche in questo terzo anno le squadre che ci hanno chiesto di essere ammesse al torneo ma purtroppo per motivi logistici non ci è stato possibile accoglierle tutto”.

L’edizione 2018 del torneo vedrà sfidarsi sette le squadre: Bollate Softball 1969, La Loggia, Junior Baseball Club Parma, Old Parma BSC, Sanremese, Saronno e l’Avigliana Rebels.

Le atlete, under 13, si affronteranno in un girone all’italiana nell’intera giornata di sabato (dalle 10.30) e nella mattinata di domenica (dalle 9.30) per approdare alle finali che verranno disputate nel pomeriggio.

“Quest’anno si giocherà in contemporanea su ben tre campi allestiti sul diamante di baseball – aggiunge Ciliberto, tra l’altro ideatrice del progetto Softball School che permette alle atlete di talento di accedere a borse di studio per studiare negli Usa -. E’ prevista anche un’alternativa in caso di pioggia: il Comune, che ci ha dato il patrocinio, ha autorizzato il torneo a spostarsi sul plateatico del Mercato dei Fiori di Valle Armea per concedere alle squadre di giocare anche in caso di meteo avverso”.

Le premiazioni sono previste alle 18 sul campo di Pian di Poma. Saranno premiate tutte le squadre partecipanti e assegnati premi individuali per la “Migliore lanciatrice”, il “Miglior battitore”, il “Miglior ricevitore e MVP”.