Taggia. Il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori vivrà un’intensa giornata di sport e spettacolo sabato 6 ottobre che, oltre ad un importante Torneo Internazionale di Volley, ospiterà una tappa del Fireworks Tour con Sophia

Campana ginnasta Italo –Americana e Christian Grillo ex ginnasta attualmente tecnico e collaboratore per

l’AirTrack Italia nel progettare nuove attrezzature per la ginnastica artistica ed acrobatica.

Sophia, da poco rientrata dagli Stati Uniti, sta girando l’Italia per proporre questo stage rivolto a ginnaste di ogni

livello e presentare il suo libro che racchiude la sua esperienza di ginnasta tra due continenti e una parte

motivazionale molto interessante. “Ostacoli e difficoltà nell’ambito sportivo (e nella vita) sono inevitabili, ma

niente potrà mai spegnere il fuoco che hai dentro. E’ potente e contagioso. Avere un atteggiamento positivo è

fondamentale. Affronta le sfide e ne trarrai saggezza. Fai ciò che ami e ne trarrai gioia”. ( Sophia Campana).

di 9 Galleria fotografica Asd Ginnastica Riviera dei Fiori









Lo stage proposto in collaborazione con la ASD Ginnastica Riviera dei Fiori avrà inizio alle 14 e 30, e chi avrà

piacere a partecipare può iscriversi contattando florgym@libero.it e chiamando per informazioni il

3291406789. La prima parte dell’allenamento prevede un riscaldamento con coreografia e una parte al corpo

libero. Successivamente ci sarà una parte acrobatica sui prodotti AirTrack Italia e una parte sulla trave e

coreografia. Ci sarà la parte ‘motivazionale’ e la presentazione del libro oltre che delle linee di abbigliamento

‘create’ da Sophia.

Oltre alla realizzazione di questo evento che permetterà alle ginnaste di vivere questa interessante esperienza, la Riviera dei Fiori è impegnata nel riproporre i corsi di avvicinamento alla ginnastica nelle 4 sezioni Olimpiche della ginnastica artistica maschile e femminile, la ritmica e il trampolino. Si continuerà con la ginnastica per tutti e, da questa stagione, partiranno anche i nuovi corsi di salute e fitness e un corso che è stato chiamato GymEvents riservato ai ginnasti e a tutti quelli che nei precedenti anni han praticato la ginnastica ed intendono far parte di un gruppo che realizzerà coreografie e spettacoli da proporre in ambito nazionale ed internazionale.

In questi trenta e passa anni di attività l’Associazione ha ottenuto in uso varie palestre pubbliche da

Amministrazioni e Istituzioni Scolastiche della zona, attrezzandole al meglio per poter svolgere le nostre attività

in maniera seria ed efficace sotto la guida di Tecnici qualificati (ed appassionati ) dalla FederGinnastica alla quale

siamo affiliati ininterrottamente da 32 anni.

Le proposte per questa stagione saranno a Sanremo in Via Panizzi e palestra scuola Coldirodi (Ritmica con Monia

Stabile), Via Volta (Artistica con Angelica Stella e Marzia Riccardi ), Polo Sportivo Mercato dei Fiori ( Trampolino

Elastico, Acrobatica, ParkurGym con Stefano Crastolla, Elisa Addiego, Alice Frascarelli, Giulia Bellone, Lorenza

Frascarelli). Per Taggia, palestra Istituto Comprensivo Arma di Taggia Viale delle Palme ( Ritmica Breggion

Daniela, Carminati Erika), Taggia Palaruffini ( Artistica Sonia Di Marcoberardino, Breggion Daniela ) e Riva

Ligure (Artistica con Elisa Addiego).

Le attività di Salute e Fitness e GymEvents saranno al Mercato dei Fiori con Alice Frascarelli e Monia Stabile. Importante la collaborazione che tutti i tecnici avranno dai ginnasti più grandi ed esperti che spesso partecipano alle attività con entusiasmo e stanno iniziando il percorso formativo per diventare futuri tecnici e giudici delle spettacolari discipline.