Sanremo. Si è tenuta questo pomeriggio, venerdì 5 ottobre, presso la splendida cornice della Sala Privata del Casinó di Sanremo, città europea dello sport 2018, il decimo convegno interregionale dei giovani imprenditori edili.

Il tema centrale dell’incontro è stato “Lo sport strumento della riqualificazione urbana e del territorio”, in particolare è stato trattato un tema molto caro alla città dei fiori: “Lo sport cambia la città”, ovvero come lo sport abbia portato e possa portare benefici al territorio attraverso la riqualificazione di aree abbandonate adibite ad attività sportive. Un esempio perfettamente riuscito a livello locale è la pista ciclabile di Sanremo, realizzata al posto della vecchia ferrovia, consentendo la riqualifica di un’importante zona urbana.

Ad aprire la conferenza Olmo Romeo, presidente di Federgioco: “Ho sempre creduto nella forza dello sport che ci può portare verso il futuro ed è molto importante non solo nel tempo libero, ma principalmente a livello di business. Qui a Sanremo abbiamo piscine, campi da tennis, campi da golf, ma quello che ci caratterizza è pista ciclopedonale, diventata un forte richiamo turistico e usata anche dagli operatori del settore. Inoltre aiuta a socializzare pedalando, correndo e camminando ed è utile per l’educazione civica perché spiega che attraverso il lavoro si ottengono risultati. Devono però esserci amministratori che credano in questa progettualità, questo è un investimento per il futuro in cui il Casinó crede profondamente”.

“Questo territorio ha una fortuna enorme: abbiamo un campo equitazione, uno Yacht Club, uno stadio e una bellissima ciclabile. - afferma il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - Questa zona è ottima per le famiglie perché abbiamo elementi che non si trovano in altre città e in altre regioni. Nel futuro si dovrà puntare sulle strutture perché aumentano il turismo, ad esempio il palazzetto dello sport è un argomento di cui si è parlato per decenni e noi siamo riusciti ad avere un progetto e finalmente anche Sanremo avrà un suo palazzetto dello sport. E’ un passaggio importante perché possiamo aumentare il turismo e il livello delle nostre squadre sportive. Ci sono tante persone che vengono qui per andare in bici e poi decidono di mangiare nei nostri ristoranti e soggiornare nei nostri hotel portando soldi alla città. Qualsiasi euro investiamo nello sport il ritorno sarà sempre maggiore, quindi credo che si debba puntare du questo”.

Ad organizzare l’evento Roberto Marino, presidente gruppo giovani Ance Liguria: “Sono molto legato a Sanremo, per questo motivo ho voluto portare questo importante evento in questa città che è casa mia. E’ importante che questo territorio non resti isolato dal resto dell’Italia. Negli ultimi anni in provincia sono state attuate numerose opere di riqualificazione, in particolar modo vicino alla ferrovia, dando vita alla bellissima pista ciclabile vista mare”.