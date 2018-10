Sanremo, spaccio nella Pigna: due pusher arrestati dai carabineri

Sanremo. Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto A.S cl. 2000 e N.H. cl. 98 – entrambi tunisini con precedenti di polizia – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a P.U.

I due pusher sono stati notati all’interno della Pigna da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che ha proceduto ad una perquisizione personale trovandoli in possesso di 5 dosi di marijuana e 1 di hashish occultati all’interno di un pacchetto di caramelle unitamente a 70 euro in contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Durante le operazioni di controllo, i due sono andati in escandescenza aggredendo i militari che, dopo breve colluttazione, sono riusciti ad immobilizzarli. Gli arrestati, trattenuti presso le celle di sicurezza del Comando Compagnia di Sanremo, saranno giudicati con rito direttissimo nella mattinata odierna.

I carabinieri continuano la loro attività di controllo del territorio e contrasto alla criminalità con particolare attenzione verso le aree in cui vengono segnalate situazioni che suscitano preoccupazione tra la cittadinanza, come nel caso di specie.

Inoltre, i militari della Stazione di Triora hanno denunciato T.G., italiano cl. 72 con precedenti di polizia, che la mattina del 4 settembre scorso aveva asportato dal bancone di un bar ubicato nel comune di Molini di Triora un portafogli, in seguito rinvenuto per strada, con all’interno alcune decine di euro, di proprietà di una giovane donna del posto. Determinanti per l’identificazione del ladro le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, visionate dai carabinieri, unitamente alle testimonianze di alcuni avventori.