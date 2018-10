Sanremo, sospeso il servizio di raccolta differenziata durante l’allerta arancione

Sanremo. Durante la festa di Ognissanti del 1° novembre e successivo ponte, sino a domenica 4, i servizi di raccolta dei rifiuti “porta a porta” sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche rimangono invariati, compreso il posizionamento dei mezzi nelle zone centrali della città.

In caso di allerta arancione e rossa è tuttavia proibita, come da regolamento, l‘esposizione dei mastelli monofamiliari e dei sacchetti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico.

Si ricorda inoltre che gli ecopunti del centro cittadino sono aperti secondo i normali orari: gli ecopunti “2 minuti” Levante e Ponente sono aperti nel fine settimana e lunedì 5 secondo i normali orari.

Sono invece sospesi i lavaggi stradali calendarizzati il 1° novembre nel terzo tratto di via Galilei, il giorno 2 nel 4° tratto sempre di via Galilei e domenica 4 in via Martiri Libertà.

Amaie Energia e Servizi informa infine che: il giorno di Ognissanti rimarranno chiusi gli ecocentri di Valle Armea e Coldirodi; è sospeso il servizio call center al n° verde 800 310 042; è chiusa la distribuzione dei kit al Palafiori; e sospeso il servizio di customer care di Facebook.