Sanremo, si rompe tubatura: via Duca degli Abruzzi diventa un “geyser”

Sanremo. Intorno alle 6,30 i vigili del fuoco del distaccamento matuziano sono intervenuti in via Duca degli Abruzzi per la rottura di una tubatura dell’acquedotto, che ha mandato in frantumi il manto stradale e provocato copiose perdite di acqua.

I pompieri hanno allertati i tecnici di Amaie il cui intervento è previsto nell’arco della mattinata.