Sanremo, si apre il mese di eventi dedicato ai 100 anni dalla vittoria della Grande Guerra

Sanremo. Si apre oggi, con una cerimonia di commemorazione al Cimitero Monumentale della Foce, il mese di eventi dedicato ai 100 anni dalla vittoria della Grande Guerra.

Un ciclo di appuntamenti con cui la città rende onore ai caduti della Prima Guerra Mondiale che si concluderà soltanto alla fine di novembre.

L’incontro odierno si svolgerà dinanzi all’ossario dei caduti a partire dalle 16.30 e vedrà un intervento del professor Graziano Mamone dell’Università di Genova.

Le celebrazioni, organizzate dal neo-comitato dei “100 dalla vittoria” e inserite nel calendario delle manifestazioni del Comune, continueranno con una cena presso la base logistica dell’Esercito a San Martino e culmineranno alle 21.30 presso il Teatro dell’Opera del Casinò con la cerimonia di commemorazione dei medagliati. Circa 130 militari provenienti dal territorio di Ponente, Levante e Sanremo centro che persero la vita in nome della Patria. Nell’occasione, anche una rievocazione storica e il concerto delle fanfare dei bersaglieri “Tramonti – Crosta” (di Lonate Pozzolo) e “L. Manara” (di Milano); dei bersaglieri ciclisti “Generale di C. d’A. Diego Vicini” (di Roccafranca) e degli alpini “Colle di Nava”. All’evento, oltre alle autorità, prenderà parte anche il vice comandante Truppe Alpine e comandante Divisione alpina Tridentina Marcello Bellacicco.

Domani, invece, le quattro fanfare sfileranno per le vie della città. Il corteo inizierà alle 9.30 dalla Statua della Primavera in corso Imperatrice e si chiuderà in piazza Colombo dove sarà intonato l’Inno nazionale. Le celebrazioni della giornata si chiuderanno con l’esibizione nelle piazze principali di bande locali (dalle 11 alle 12)* e riprenderanno lunedì 8 sempre al Teatro della Casa da gioco dove il professor Michele D’Andrea presenterà il libro “Palle girate e altre storie”. Previsti due incontri: il primo rivolto alle scuole (ore 9.30) e il secondo aperto a tutta la cittadinanza (ore 18).

Gli appuntamenti riprenderanno così nel mese di novembre.

Il programma di eventi è patrocinato da Provincia di Imperia, Regione Liguria, Casinò Spa e dai club service Rotary e Lions.

*In caso di maltempo non si svolgerà il corteo e fanfare e bande si esibiranno negli stessi orari al Casinò.