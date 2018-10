Sanremo. Come di consuetudine, anche quest’anno noi ragazzi e bambini della scuola primaria A. Rubino abbiamo accolto l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso la direzione generale per lo studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali attraverso il centro per il libro e la lettura.

La scuola Rubino ama la lettura, quindi non poteva mancare all’appello!

Sei giorni speciali per “liberare” la lettura nelle scuole: sono quelli di Libriamoci, iniziativa rivolta a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado che si svilupperà nei giorni 22, 23, 24, 25 e 26 ottobre con l’organizzazione di letture ad alta voce e attività ad esse correlate, nelle classi, nelle biblioteche, nei giardini, nei teatri e in ogni ambiente che possa prestarsi alla condivisione di un piacevole ed accattivante momento di lettura.

L’intento è quello di far scoprire a tutti la bellezza della lettura condivisa in un’esperienza corale ed il suo potere di coinvolgimento sottolineandone l’utilità per la crescita sociale e personale, sia grazie all’esperienza diretta con i libri sia attraverso l’ascolto ed il confronto con insegnanti, compagni, genitori, autori, giornalisti ed esperti.

Nella nostra scuola da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre sono state incluse nelle attività didattiche momenti di lettura animata.

Durante la settimana Maria Biscaglia, un’ex alunna della nostra scuola, ha letto per i bambini delle classi prime Il Mostro Peloso favola tenera, divertente e semplice di cui consigliamo la lettura a tutti, grandi e piccini.

La dottoressa Rossella Masper, bibliotecaria della sezione ragazzi della Biblioteca civica “F. Corradi”, ha letto per noi: Che fatica mettere a letto…papà, un libro che ci ha fatto ridere e divertire moltissimo, ne consigliamo la lettura a tutte le mamme e i papà; La signora Coniglio Bianco è il diario della simpatica moglie del Coniglio Bianco di “Alice nel Paese delle Meraviglie” ; Il potere del Re Amato storia breve, piacevole ma intensa che consigliamo ai ragazzi ma anche agli adulti per capire che chi ha potere non gode solo di diritti ma soprattutto ha dei doveri.

La professoressa Anna Blangetti ha letto per noi più grandi alcuni racconti e aneddoti della storia di Sanremo, ovviamente con la nostra eccezionale presentazione in dialetto sanremasco.

Vi segnaliamo un altro appuntamento che sta avendo molto successo: fino a domenica 28 ottobre presso la libreria Mondadori, in via Roma a Sanremo, ci saranno alcuni nostri ambasciatori per invitare, chi lo desidera, a donare un libro alla biblioteca della nostra scuola A. Rubino.

Ci aiuterete così a vivere straordinarie e sempre nuove avventure!

Al nostro prossimo appuntamento

I ragazzi della scuola A. Rubino