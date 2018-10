Sanremo, riapre Villa Nobel: Ambasciata Svedese accoglie progetto di Prime Quality

Sanremo. Riapre Villa Nobel. L’Ambasciata Svedese a Roma ha accolto il progetto per la valorizzazione della struttura presentato lunedì scorso da Prime Quality, la società sanremese vincitrice del bando di gestione.

Il piano marketing è stato illustrato dall’amministratore delegato Gianmaria Leto e dal direttore Giuseppe Calogero, accompagnati dall’onorevole Giorgio Mule’, che ringraziano. In rappresentanza dell’Ambasciata Svedese hanno presenziato: Kristina Nilsson, relazioni esterne, cerimoniale e traduzione, e Susanna Tavazzi, addetto stampa, informazione, cultura e promozione.

In attesa della consegna delle chiavi, la società, che opera nell’organizzazione, gestione e comunicazione di eventi, ha formulato un progetto che vede Villa Nobel un elemento strategico di marketing territoriale, non solo per Sanremo, ma per l’intero Ponente Ligure.

Il piano marketing coinvolgerà professionisti di vari settori, istituzioni scolastiche, Università italiane e straniere e prevede collaborazioni internazionali.

I rappresentanti dell’Ambasciata hanno accolto con entusiasmo il progetto presentato e si sono dimostrati disponibili ad iniziare un percorso congiunto per valorizzare la figura di Alfred Nobel e la struttura, con particolare riferimento al museo.

A breve verranno consegnate le chiavi da parte della Provincia e la società effettuerà le opere di riqualificazione della struttura e del parco, prima di iniziare l’attività.