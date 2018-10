Sanremo, rapina a suon di botte nel centro storico. La polizia arresta il sospetto numero 1

Sanremo. Agenti di polizia, nella mattinata di ieri, hanno arrestato un 30enne (A.G. le iniziali), sedicente cittadino tunisino, irregolare e con numerosi precedenti di polizia. Lo stesso si era reso responsabile la scorsa settimana, in concorso con altri 4 cittadini stranieri, del reato di lesioni gravi commesse nei confronti di altro cittadino straniero.

L’aggressione, apparentemente per futili motivi, era avvenuta in via De Benedetti alla prime ore del mattino dello scorso 14 ottobre, ed era poi culminata con una rapina aggravata per la quale alcuni giorni fa era stato fermato B.M., 20 anni, sedicente cittadino marocchino, anche lui con precedenti per reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio.

Nella circostanza A.G. era emerso come l’autore delle più gravi lesioni in quanto, apparentemente senza motivo, aveva colpito al volto con inaudita violenza, lo straniero, provocandogli gravi ferite giudicate poi guaribili con 30 giorni di prognosi.

Ricostruita la dinamica dell’aggressione ed il profilo dell’assalitore, grazie anche alle telecamere cittadine, agenti del locale Commissariato lo hanno rintracciato per le vie del centro cittadino ed immediatamente fermato per accertamenti. Grazie ai rilievi foto-dattiloscopici, è emerso che a suo carico c’era un ordine di carcerazione, perché deve scontare un anno e 9 mesi di reclusione per vari reati, tra cui rissa e lesioni aggravate. Di qui l’immediate reclusione nel carcere di Valle Armea. Tutti i restanti assalitori, seppur “ semplici spettatori” dell’aggressione, sono stati comunque identificati e segnalati all’A.G. per le successive determinazioni.