Sanremo. Con il passare delle ore e il lavoro degli investigatori, si va delineando più precisamente quanto accaduto ieri sera verso le 22.30 in Giardini Vittorio Veneto. Un acceso diverbio, avvenuto di fronte ai locali della zona, è degenerato in un aggressione a mano armata.

Secondo quanto testimoniato dal ferito – un pensionato sanremese incensurato di 60 anni – a sfregiargli la guancia sinistra con una coltellata sarebbe stato un giovane magrebino. Dalle telecamere presenti nella zona, in effetti si vede quanto descritto, anche se non è chiara l’identità dell’aggressore che, come una terza persona (sembra italiana) coinvolta nei fatti, si è poi dato alla fuga.

A differenza di quanto emerso nei minuti immediatamente successivi all’accoltellamento, il pensionato non sarebbe rimasto coinvolto perché voleva dividere i due contendenti, bensì era anche lui partecipe al diverbio. Il ferito ha riportato lesioni guaribili in venti giorni. Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia, coordinati dal capitano Mario Boccucci.