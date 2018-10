Sanremo, Paola Forneris inaugura l’anno accademico di Unitre

Sanremo. L’Unitre è un’associazione di promozione sociale e culturale basata sul volontariato dei docenti, del

consiglio direttivo e dei collaboratori. Fondata il 12 novembre del 1938, fu una delle prime università in Italia. Attualmente fa parte dell’Associazione Nazionale delle Università della Terza età, denominata appunto Unitre proprio perché si apre a tre generazioni. Il suo scopo infatti, non solo è mettere tali generazioni in comunicazione tra loro, ma anche quello di promuovere cultura e socialità, di educare, di informare e promuovere le ricerche.

Ieri alle 16 nella sala degli specchi del comune di Sanremo la dottoressa Paola Forneris ha ancora una volta inaugurato l’anno accademico di Unitre. La dottoressa Forneris ha deciso di inaugurare l’anno accademico con la lezione del professor Piero Farina intitolata ” viaggio nel cuore dell’uomo”.

Piero Farina, noto studioso di giornalismo, teatro e metodologia dell’opinione pubblica presso l’università LUISS di

Roma, lavora per la Rai dal 1975 curando la regia di diverse trasmissioni. Tra i suoi lavori risaltano particolarmente una collaborazione con il giornalista Gigi Pedrazzi nella realizzazione di due speciali sull’ex Unione Sovietica e tante altre cooperazioni con importanti giornalisti, quali Federico Zeri e Giovanni Franzoni. Inoltre, tra il 1997 e il 2005, ha prodotto numerosi documentari in Italia, Egitto e Africa per la trasmissione Geo & Geo.

Obiettivo dell’Associazione, ogni anno da aprile a maggio, è quello di tenere lezioni itineranti e organizzare attività culturali di alto livello. Le lezioni anche quest’anno spaziano in molti ambiti, dalla letteratura alla medicina, dalla fotografia alla storia e alla filosofia, con docenti come sempre di chiara fama. Gli eventi saranno aperti a chiunque sia

interessato a parteciparvi.