Sanremo. L’associazione culturale Sanremo Cinema e la delegazione ponentina Zuccherarte si stringono per la perdita di Marisa La Vella, storica figura dell’associazione matuziana che ha contribuito con le sue indubbie capacità attoriali a portare prestigiosi risultati in ambito nazionale ed internazionale nei cortometraggi prodotti dall’associazione matuziana dal 2004 al 2010.

La Vella partecipò come attrice in moltissimi cortometraggi ( Il 50° cero, Anch’io, Il ragazzo che disegnava gangster realizzato con i ragazzi diversamente abili di Anffas Sanremo) e come protagonista con Ninetto Silvano nel lungometraggio Il pianto della pellicola, lavoro pluripremiato a livello internazionale. La Vella fu anche attrice di teatro collaborando in diversi spettacoli della compagnia Stabile di Sanremo.

“Grazie Marisa, sei e resterai una donna di grande talento, umile collaborativa e sempre positiva, hai accompagnato i nostri esordi cinematografici come una mamma gentile e premurosa”. Queste le parole dei fratelli cineasti Di Gerlando con la quale ha lavorato in moltissime produzioni.

Un breve spezzone del film il pianto della pellicola con Marisa La Vella protagonista