Sanremo. Tutto è pronto per l’edizione 2018 dell’Urban Downhill Sanremo 2018 e quest’anno raddoppia. Venerdì 26 e sabato 27 ottobre, nel cuore della città vecchia, si assisterà ad un vero e proprio doppio spettacolo organizzato da Sanremo Bike School con il Comune di Sanremo e il Casinò che coinvolge oltre 250 atleti.

“In questa edizione abbiamo pensato di aggiungere una gara – spiegano gli organizzatori – che si terra il venerdì sera sempre nel centro storico. E’ una gara XC che non sarà solo discesa, ovvero si pedalerà. Inserire un’altra competizione di permette di portare più atleti a Sanremo senza aumentare il numero dei partecipanti alla Downhull che già era alto. Dividendo i partecipanti su due giorni, offriamo certamente un servizio migliore agli stessi atleti“.

“Questo evento è stato una sorpresa e ha superato ogni aspettativa – ha dichiarato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri – perché è riuscito a portare le persone nel centro storico e oggi sta crescendo sempre di più“.

L’assessore Marco Sarlo ha parlato di come questa manifestazione sia capace di attrarre turisti in città: “Negli ultimi anni questo evento è cresciuto molto. In questa edizione sono previsti 250 atleti, più gli accompagnatori e tutti i curiosi, Sanremo avrà circa 1000 presenze molto utili al turismo della città“.

Il percorso prevede partenza nei pressi dello Zampillo direzione Madonna della Costa passando da via San Francesco, da li si entrerà nei giardini fino a piazza Santa Brigida, piazza San Costanzo, via Romolo fino a piazza Cassini, si attraversa via Palazzo e si percorre via Matteotti fino all’Hotel Nazionale, via dei cappuccini, piazza San Siro, si passa accanto alla Torre Saracena, via Morardo, via Palma fino alla chiesa di San Giuseppe, via Galilei e poi si riprende il giro passando dai giardini. Nel caso di pioggia le manche non saranno due, ma una.

Il programma:

Venerdì 26 ottobre

dalle 18.30 alle 20.30 accrediti atleti, alle 20.30 partenza XC Night Ride, alle 22 premiazioni XC Night Ride

Sabato 27 ottobre

alle 8 accrediti partecipanti, dalle 9.30 apertura prove libere fino alle 11.30 alle 13.30 inizio qualifiche, alle 18 partenza prima manche, alle 20 partenza seconda manche, alle 21.30 premiazioni c, a seguire, pasta party

Info: cellulare 347 4246575; info@sanremobikeschool.eu.