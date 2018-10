Sanremo, l’Orchestra Sinfonica premia i suoi abbonati più fedeli

Sanremo. La Fondazione Orchestra Sinfonica premia i suoi abbonati più fedeli e, da quest’anno, in occasione del primo concerto della Stagione Invernale, vengono consegnati loro dei graditi riconoscimenti.

La prima cerimonia di questo tipo è avvenuta lo scorso giovedì in occasione del concerto al Teatro del Casinò. A ricevere i premi per la prima volta sono state tre sorelle di Sanremo: Anna, Albertina e Rosita Pinto, che seguono la Sinfonica ad ogni appuntamento casalingo e spesso anche fuori sede (persino in Francia).

Il direttore generale della Sinfonica, Paolo Maluberti, ha consegnato loro sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò, prima del concerto, una Targa ricordo ed un “buono” per partecipare ad un evento “fuori abbonamento” a scelta durante la stagione in corso. Applausi per l’iniziativa e per la fedeltà delle premiate da parte del pubblico e dei Professori d’Orchestra.

Questa apprezzata iniziativa sarà l’inizio di future scelte da parte della Fondazione nei confronti degli affezionati che seguono e sostengono l’Orchestra ed ogni anno – in occasione del primo concerto – verranno premiati gli abbonati più assidui. Un modo per ringraziare l’affezionato pubblico sempre al suo fianco e sempre più numeroso nella sottoscrizione degli abbonamenti.