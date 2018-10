Sanremo, lo striscione dei neofascisti di CasaPound: “Basta crimine e degrado, difendiamo i nostri quartieri”

Sanremo. Blitz nella notte dei militanti di CasaPound Italia in piazza Eroi Sanremesi. E’ stato affisso uno striscione con su scritto:”Basta crimine e degrado, difendiamo i nostri quartieri” . Secondo i militanti del partito neofascista infatti, i sanremesi non tollererebbero più, quella che il gruppo di estrema destra definisce: “L’incuria e l’immigrazione incontrollata che generano percezione di insicurezza nei cittadini”.

“Piazza Eroi e dintorni è sicuramente una delle aree più problematiche della città – commenta il responsabile sanremese Gianluca Covatta – e meriterebbe un’attenzione particolare da parte dell’amministrazione comunale: abbandono, scarsa illuminazione e venditori abusivi favoriscono il fiorire di attività illecite e la presenza di persone poco raccomandabili. Il disagio che si respira in questa parte della città dei fiori è figlio del buonismo e del politicamente e corretto di una giunta comunale che, troppo spesso, ha dimenticato di fare gli interessi dei sanremesi”.

Fa eco il responsabile provinciale di CasaPound Italia Matteo Diana: “Con l’azione effettuata dai militanti di CasaPound Italia Sanremo ieri notte vogliamo urlare forte e chiaro che noi saremo sempre dalla parte dei nostri connazionali, costi quel che costi. Il nostro movimento è in crescita, sempre più persone si riuniscono sotto le nostre bandiere in ogni città e Sanremo ovviamente non fa eccezione”.