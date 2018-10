Sanremo, lo storico Gandolfo: “Aprire gratis la domenica il museo di piazza Nota”

Sanremo. Lo storico sanremese Andrea Gandolfo ha scritto all’assessore al Turismo del Comune di

Sanremo, Marco Sarlo, in merito ad una sua proposta riguardante il Museo Civico di Sanremo:

“Egregio Signor Assessore,

prendendo spunto dalla, credo, lodevole iniziativa assunta dal ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo di tenere aperte alcune sedi museali la domenica gratuitamente, iniziativa che ha riscosso un notevole successo in tutta Italia, vorrei proporLe di prendere in considerazione la mia proposta di aprire gratuitamente, soltanto la domenica, a tutti, il Museo Civico di piazza Nota, di competenza dell’amministrazione comunale, in modo che, almeno un giorno alla settimana venga data la possibilità di poter visitare il museo della città a tutti coloro che lo desiderano, senza dover pagare il biglietto d’ingresso, incentivando così la fruizione dell’area museale a una più vasta platea di cittadini e forestieri.

Penso che, a fronte di un piccolo “sacrificio” da parte del Comune in termini finanziari, il controvalore, sotto l’aspetto dei visitatori, sarà indubbiamente a vantaggio dell’Amministrazione municipale. È inoltre un’opportunità in più per far conoscere a tutti l’ingente patrimonio storico-artistico della nostra città”.