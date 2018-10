Sanremo, l’istituto Marconi partecipa alla Masterclass “A scuola con Gaber”

Sanremo. Dopo il successo del convegno dello scorso anno, “Cantautori a scuola”, il Club Tenco ha voluto dar vita a una nuova iniziativa che ne porti avanti gli intenti.

Mercoledì 17 ottobre a partire dalle 10.30 presso il teatro Ariston di Sanremo avrà luogo una masterclass intitolata A scuola con Gaber, realizzata in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber. La manifestazione vede

tra gli organizzatori dell’incontro la prof.ssa Marika Amoretti dell’IIS Marconi– quale responsabile dei rapporti con le scuole per il Club Tenco di Sanremo.

Alcune classi dell’Istituto parteciperanno a questo incontro – unico nel suo genere – pensato per gli studenti in cui approfondire il significato dell’opera dell’artista, ma anche il periodo storico, culturale e politico, in cui Gaber è vissuto, ha scritto e interpretato le sue più straordinarie canzoni. All’appuntamento anche Gian Piero Allioisio, Neri Marcorè e Morgan: artisti affascinati, studiosi o collaboratori del “Signor G”, che renderanno la masterclass una vera e propria lezione – spettacolo.