Sanremo. Duecentocinquanta i funamboli delle due ruote che questa sera hanno risposto al richiamo della quinta edizione dell’Urban Downhill, l’evento dedicato agli appassionati di mountain bike organizzato da Sanremo Bike School con Comune e Casinò. Uno spettacolo in notturna con vere e proprie acrobazie tra i carruggi e le scalinate della Pigna.

Il percorso ha visto i temerari biker partire dallo Zampillo in direzione Madonna della Costa. Quindi attraversare i giardini, piazza Santa Brigida, piazza San Costanzo, via Romolo fino a piazza Cassini, da dove hanno poi imboccato via Palazzo, via Matteotti per raggiungere l’Hotel Nazionale e arrivare in via dei Cappuccini e piazza San Siro. Da qui hanno così intrapreso via Morardo e via Palma fino alla chiesa di San Giuseppe e raggiunto via Galilei da dove sono tornati al punto di partenza.

Due manche raccolte sotto il nome di “XC Night Ride” che hanno visto trionfare l’agonismo e traversate mozzafiato, le quali torneranno domani, sabato 27 ottobre, con l’Urban Downhill “classica” in diurna (ore 8 accrediti partecipanti; ore 9.30-11.30 prove libere, ore 13.30 inizio qualifiche, ore 18 partenza prima manche; ore 20 partenza seconda manche; ore 21.30 premiazioni).