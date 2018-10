Sanremo. Le periferie della Città dei fiori si illuminano a led.

Sono iniziati ieri mattina i lavori – affidati alla partecipata Amaie – per il potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle periferie con la tecnologia led. E’ l’ennesimo intervento dopo quelli che l’Amministrazione comunale aveva portato a termine nella Pigna (400 nuovi punti luce) e in strada Tre Ponti.

Il progetto rientra all’interno della programmazione Por Fes 2014-2020. I fondi europei sono stati ottenuti da Palazzo Bellevue attraverso la progettazione interna dei propri uffici. In totale oltre 4 milioni gli investimenti, la maggior parte dei quali spesi per l’efficientamento energetico delle scuole.

Di questi sono 356 mila quelli in cofinanziamento e divisi in due lotti destinati alle frazioni di Poggio, Corso Mazzini, Valle Armea, Bussana a mare, Via Val d’Olivi, via Duca d’Aosta, strada San Pietro e frazione San Lorenzo.

Al termine dell’installazione dei 672 nuovi punti luce, si stima un risparmio energetico di oltre 200 kW/h annui per lotto.