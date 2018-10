Sanremo, le donne del Gruppo dei 100 scendono in campo per beneficenza

Sanremo. Scendono in campo le donne del Gruppo dei 100 con l’importante iniziativa organizzata da “100 donne un solo amore: Sanremo” e programmata per venerdì 26 ottobre a partire dalle 20 al ristorante Buca Cena del Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo.

L’intento di questa nuova iniziativa è quello di dare spazio e valore al mondo femminile sul territorio di Sanremo. Le “cento donne” sono attive da luglio e non si può certo dire che abbiano perso tempo, infatti sono già operative ed impegnate in una cena di beneficenza. “100 donne un solo amore: Sanremo” è il gruppo “in rosa” del Gruppo dei 100 che intende proporre progetti ed eventi per il futuro della città, oltre a dare ampio spazio alla stesura del programma elettorale in vista delle comunali 2019, con idee innovative, concrete e realizzabili, dedicate alle pari opportunità e alla salvaguardia del pianeta donna.

Il ricavato dell’evento benefico in programma il 26 ottobre, sarà destinato a due progetti in particolare, entrambi dello stesso peso specifico e della medesima importanza. Il primo riguarda l’acquisto di un defibrillatore per un istituto scolastico di Sanremo, il secondo per una donazione che sarà rivolta in favore dell’istituto Don Orione per la cura dei malati di Alzheimer. Per partecipare alla cena di beneficenza, del costo di € 45 per persona, è necessario aderire entro il 22 ottobre, effettuando il bonifico di pagamento.

Ecco le coordinate utili: Associazione Culturale Leonardo da Vinci. Iban: IT75 C033 5901 6001 0000 0153 190, causale Nome e Cognome dei partecipanti all’evento.