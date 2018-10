Sanremo. “Cento donne un sole amore”. Le quote rosa del Gruppo dei 100 questa sera si sono riunite al ristorante Buca Cena del Circolo Golf degli Ulivi per un incontro conviviale a scopo benefico che ha visto la presenza di 200 persone.

Presente l’intera squadra femminile della lista civica in corsa per le elezioni comunali 2019, alla quale si sono unite donne impegnate sul territorio nei diversi ambiti. Un parterre di valore dove figuravano la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, la presidente provinciale di CNA Impresa Donna – Imperia, Alice Maccario, la preside dell’istituto di istruzione superiore “C. Colombo” di Sanremo, Anna Rita Zappulla (accompagnata dal vicario professor Giuseppe Barletta) e, in rappresentanza del Provveditorato agli Studi, la professoressa Rosanna Pangaro.

di 29 Galleria fotografica Cena di beneficenza al circolo Golf degli Ulivi per il gruppo donne dei "100"









(La vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Sonia Viale)

«Nata con l’intento di dare spazio al mondo femminile sul territorio di Sanremo», come ha spiegato l’organizzatrice Laura Nante, la cena ha visto anche la premiazione della direttrice sanitaria dell’istituto Don Orione Ana Popovic per il suo impegno nella cura dei malati di Alzheimer.

Ed è proprio alla casa di cura sanremese guidata dalla Popovic a cui andrà parte del ricavato della serata. Il resto sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore cittadino che sarà collocato presso la palestra della scuola “Colombo”.