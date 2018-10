Sanremo, la Federazione italiana nuoto organizza corsi per assistente bagnanti

Sanremo. La Federazione Italiana Nuoto sezione Salvamento organizza corsi per la formazione di assistente bagnanti per piscina, acque interne e mare. Il corso inizierà a ottobre, sono aperte le iscrizioni.

Presso la piscina comunale di Sanremo si svolgerà la prova di ammissione al corso. Tale brevetto è ufficialmente valido in tutti i paesi affiliati alla ILS (International Life Saving), oltre 130 in tutto il mondo. In ambito nazionale è considerato brevetto professionale e riconosciuto dal ministero dell’Interno, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ministero dell’Ambiente, ministero dell’Istruzione, Dipartimento di Protezione Civile, oltre che valido titolo qualificante per concorsi nazionali nelle Forze Armate.

In ambito scolastico offre la possibilità di riconoscimento di crediti formativi. Possono conseguire il brevetto tutti i cittadini Italiani da 16 a 55 anni. Per i candidati stranieri o nati all’estero è necessario il permesso di soggiorno o la Carta d’Identità.

Con il brevetto è possibile essere assunti come assistente bagnanti in tutti gli specchi acquei esistenti, piscine, laghi, fiumi, mare. parchi acquatici o impianti termali. Il corso sarà tenuto dall’allenatore di nuoto per salvamento Roberto Po allenatore 2° livello e docente settore istruzione tecnica della Federazione Italiana Nuoto; Tecnico di atleti agonisti di salvamento che hanno partecipato a Campionati Europei e Nazionali.

Per chi volesse maggiori informazioni potrà rivolgersi al Fiduciario Roberto Po cell.3497570364 mail: finsalvamentosanremo@gmail.com o visitare il sito www.finsalvamentosanremo.weebly.com.