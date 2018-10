Sanremo, la coalizione di centro destra a sostegno dei lavoratori della New Generation

Sanremo. “Vorremmo portare la nostra vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori. E’ nostro auspicio – scrive la coalizione di centro destra a sostegno del candidato sindaco Sergio Tommasini – che venga al più presto aperto un tavolo di confronto tra la Casinò spa e le organizzazioni sindacali, al fine di evitare ricadute negative sui lavoratori per via del rapporto ormai logoro con la New Generation”.

“Confidiamo – proseguono – che la Casinò spa intervenga per mitigare l’impatto sui lavoratori che hanno già subito ritardi nel pagamento degli stipendi. Un intervento della casa da gioco, con la finalità di tutelare i pagamenti, nei confronti dei dipendenti, oltre al servizio, fino alla scadenza della prossima proroga, comprendendo anche le difficoltà contrattuali nei rapporti con il privato. Proprio per questo ed altri motivi, la coalizione sta lavorando ad un progetto di riorganizzazione della casa da gioco con la duplice finalità: rendere centrale il Casinò nella promozione di Sanremo in Italia e nel mondo e riorganizzare l’azienda in modo che le strategie siano misurabili con connesse responsabilità, oltre alla tutela strutturale dell’occupazione”.

“Il nostro – chiudono il Gruppo dei 100, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega a sostegno del candidato sindaco Sergio Tommasini – è un auspicio senza alcuna polemica, perché comprendiamo le difficoltà gestionali che questa situazione comporta”.